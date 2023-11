Turismo, in Appennino un infopoint digitale

Dicasi Iat e intendesi Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: sonno proprio questi punti di riferimento per i vacanzieri in emilia ad andare incontro a una riorganizzazione. Il cambio avverrà l’anno prossimo, e per la nostra montagna è stata riservata un’attenzione particolare alle nuove tecnologie, anche e soprattutto volte ad agevolare chi frequenta l’Appennino.

I rinnovati uffici di Visit Emilia saranno sparsi sui territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia; la riforma, istituita dalla Regione terrà sott’occhio anche la questione finanziament, in base anche alle diverse esigenze dei visitatori, alla propensione alla digitalizzazione dei servizi e, non ultima, alla sostenibilità economica. Tali uffici sono stati identificati con bando pubblico.

Gli Iat saranno 11 in tutto, di cui tre nel Reggiano: uno in centro a Reggio, uno a Correggio e uno a Castelnovo Monti. Gli altri avranno sede Bobbio e Val Trebbia, Val Tidone e Luretta, Val di Taro – Ceno, Valli di Parma, Torrechiara e Val Parma, Fontanellato, Salsomaggiore Terme e Fornovo di Taro. Nel nostro Appennino, però, si aggiungerà un ufficio particolare, uno Iat digitale, con piattaforma multimediale con cui è possibile trasmettere contenuti direttamente a cellulari, tabel e telefoni personali dei turisti. Non ultime, le 6 Welcome Room, che funzionano come uffici informazioni fai-da-te, posizionati in spazi coperti di libero accesso. Qui i turisti potranno consultare in autonomia informazioni turistiche e reperire materiali utili. Tra le sedi individuate per le Welcome Room c’è l’Informaturismo di Correggio, oltre la Rocca dei Rossi a San Secondo Parmense, Valdarda per te a Fiorenzuola D’Arda, Fidenza Village e Visit Vigoleno a Vernasca, e Bedonia.

A partire dal 2024 avrà inizio anche una distinzione tra le tipologie di uffici, che però al momento non interessa il nostro territorio ma solo quelli di Parma e Piacenza: ci saranno infatti anche gli I at R (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica Reservation), che nelle sedi operative dei comuni o delle unioni dei comuni, oltre a svolgere attività di front office, si occuperanno anche delle prenotazioni dirette dei servizi turistici e dei pernottamenti (escursioni, visite guidate, esperienze, biglietti di musei, spettacoli e trasporti), non solo della zona di riferimento, ma di tutta l’area vasta di Visit Emilia.