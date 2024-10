Tutti gli amici danno l’addio a Fausto

Un cartello colorato con il messaggio "Forza Fausto. I tuoi ragazzi della notte". E poi la frase tipica rivolta ai clienti amici: "Ciao ragazza", "Ciao ragazzo"… Parole che ricordano Fausto Ferrari, barista conosciuto e stimato da tutti, vinto da malattia a soli 64 anni di età. Ieri pomeriggio i funerali, con una breve sosta davanti al "Bar da Fausto", in via Sacco e Vanzetti a Guastalla, prima della messa nella basilica a Pieve. Tanta gente ha gremito la chiesa. Fra loro anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, con carabinieri e polizia stradale, per i quali il bar di Fausto era un punto di riferimento, soprattutto di notte, quando il locale è sempre rimasto aperto al pubblico. In molti si sono stretti ai familiari in lutto: il figlio Michol con Elena, le sorelle Angela e Mariarosa, i nipoti e altri parenti.