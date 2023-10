Tutti gli eventi in programma nel fine settimana

Numerosi gli eventi in programma nel fine settimana a Correggio fra convegni, arte, solidarietà, antiquariato. Stamattina dalle 9 al teatro Asioli si svolge un seminario per presentare il volume ’Ri-abitare i luoghi. Tessiture ecologiche nell’educazione da 0 a 6 anni’. E alle 16,30 in teatro la presentazione dei quattro volumi ’I da Correggio d’Austria’, tratti da una imponente pubblicazione che prende spunto dalle lunghe e laboriose indagini di Iames Amaini, un appassionato ricercatore della cultura storica depositata nei documenti d’archivio. Per tutta la giornata in corso Mazzini, in centro storico, torna il mercatino d’antiquariato ’Ai portici dell’Antico’, con un centinaio di espositori. Prosegue inoltre l’Ottobre Rosa per la lotta ai tumori femminili: oggi alle 15,30 parte la Camminata in Rosa da corso Mazzini (foto sopra). Per gli amanti dell’arte resta invece aperta la mostra ’Cari maestri’, allestita negli spazi del Museo Il Correggio a Palazzo dei Principi. E domani alle 17 alla Casa del Correggio appuntamento con le ’Conversazioni d’Arte Allegriane: Un anno col Correggio’, sul tema delle Allegorie del Correggio.