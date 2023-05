"Tutti parlano di Jamie" tra musica e riflessioni

Il manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività: "Tutti parlano di Jamie – il musical", con la regia di Piero Di Blasio, è in scena al Teatro Valli stasera e domani alle 20,30, ancora in replica domenica 14 alle 15,30. Mentre domani alle 16, alla Sala degli Specchi del Valli è in programma un incontro dal titolo "Anche noi parliamo di Jamie", con il protagonista dello spettacolo, Giancarlo Commare.

"Tutti Parlano di Jamie - il musical" è la versione italiana del pluripremiato musical inglese "Everybody Talks about Jamie", ispirato a sua volta dal fortunato e famoso documentario della Bbc "Jamie: Drag Queen at 16", del 2011, che racconta le vicende di un adolescente che vive in una piccola cittadina inglese. Frequenta il liceo della città ed è circondato da amiche e amici. A differenza loro però, Jamie ha un sogno: essere libero di indossare abiti che lo rappresentino, considerati, dalle convenzioni sociali, come femminili.

Sostenuto dalla madre, da amici e da alcuni compagni di scuola, Jamie riuscirà a realizzare il suo obiettivo e trovare la propria identità.

Giancarlo Commare, attore sia televisivo sia cinematografico, interpreta l’adolescente Jamie. Barbara Cola veste il ruolo della madre di Jamie, invece l’attore e doppiatore Franco Mannella è Hugo, la drag queen Logo Chanelle.

"Jamie è stata una folgorazione - dice il regista Piero Di Blasio - un innamoramento non adolescenziale, ma adulto e maturo. Questo spettacolo non può essere una scampagnata in collina. Questo spettacolo è un pugno in pancia. È uno schiaffo in faccia dato da splendide mani con unghie curatissime". Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco