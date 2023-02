Tutto il paese in maschera per festeggiare il carnevale

Sfilate in maschera tra lancio di coriandoli, animazioni, scherzi e canti. Anche nelle scuole della Bassa ieri si è festeggiato il carnevale. E nella mattinata del Martedì Grasso il centro storico guastallese è stato invaso dagli alunni delle scuole elementari, tutti in maschera, accompagnati da insegnanti e da qualche genitore, in alcuni casi pure loro con travestimenti carnevaleschi. Il ritrovo per tutti è stato in piazza Mazzini, poi una coloratissima sfilata in via Gonzaga, largo dei Mille, quindi una nuova breve tappa in piazza e rientro a scuola. Simili iniziative si sono svolte in questi giorni pure a Correggio, Brescello, Luzzara, Fabbrico, Castelnovo Sotto, Novellara… tra animazioni e i classici dolci del carnevale.