Ubiquicom entra nel gruppo Zapi: "Segno di espansione importante"

La società Zapi di Poviglio ha annunciato l’acquisto di Ubiquicom, società leader nei sistemi di localizzazione in tempo reale per processi di fabbricazione, trasporto e logistica. L’acquisizione rafforza la posizione di Zapi Group come integratore di sistemi abrangenti per l’elettrificazione e l’automazione degli armadi. "È un segno importante, che permette a Zapi di continuare a diversificare il proprio portafoglio ed espandere le risorse per partecipare ai settori globali di Agv e movimentazione dei materiali" dichiara il fondatore Giannino Zanichelli (foto). E aggiunge: "Questo sviluppo ci consente di espandere lo spettro di soluzioni e sistemi integrati disponibili ai nostri clienti Oem".

Le aziende di Zapi Group offrono un’ampia selezione di risorse come soluzioni elettriche per macchine/robot di movimentazione dei materiali, inclusi invertitori/controllori, motori elettrici, caricatori di batterie ad alta frequenza e accessori. Zapi Group conta più di 1.700 dipendenti nel mondo, un fatturato di oltre 600 milioni di euro e una diffusione capillare con 18 uffici in 13 Paesi diversi.