Ufficio postale, migliorano i servizi

Non più un semplice ufficio postale, ma uno sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Dopo quello di Montecchio, tocca ora a quello di Cavriago a essere interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso un ufficio mobile collocato vicino dell’attuale sede di via Spato, operativo da lunedì 13. Invariati gli orari di apertura. La trasformazione rientra nel progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali".