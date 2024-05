Un corso gratuito per patenti D e Cqc

Ti piacerebbe lavorare nel settore dei trasporti? La Regione segnala un corso gratuito per l’ottenimento della patente D e Cqc.

Lunedì 13 maggio, alle 10, partecipa all’incontro online organizzato dai Centri per l’Impiego di Castelnovo Monti e Scandiano per conoscere tutti i dettagli di questo percorso formativo totalmente gratuito. L’evento è rivolto a tutti coloro che hanno già compiuto 24 anni, sono in in possesso della patente B e desiderano cogliere l’opportunità di poter lavorare in questo settore. Questo corso offrirà l’opportunità di ottenere le patenti D e CQC, necessarie per diventare autista di bus con passeggeri. Le lezioni, della durata di 220 ore, inizieranno il 27 maggio e si svolgeranno in presenza a Reggio Emilia, con un orario indicativo dalle 8.30 alle 17.30, in base alla disponibilità del docente. Il corso è finalizzato esclusivamente all’assunzione presso due aziende locali di viaggi e trasporti, con sedi a Scandiano, Cavola di Toano e Reggio Emilia. Per partecipare all’incontro di presentazione online basterà compilare il form disponibile sul sito dell’Agenzia Regione per il lavoro Emilia Romagna. Il percorso formativo è finanziato da Forma.temp, per garantire la gratuità a tutti i partecipanti. Non lasciarti sfuggire questa occasione di formazione e inserimento nel mondo del lavoro nel settore dei trasporti. Per ulteriori informazioni e prenotarti all’incontro online, visita: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti