"Un referendum sull’impianto biogas"

Si torna a parlare del progetto dell’impianto di biometano a Santa Vittoria di Gualtieri, nella Bassa, con una mozione in discussione al consiglio comunale gualtierese convocato per il 19 dicembre in municipio. Sull’argomento interviene pure il Comitato Aria Buona, che con il suo portavoce Paolo Ferrarini (foto) annuncia l’intenzione di promuovere, "in stretta collaborazione con i cittadini e con il consiglio comunale", un referendum comunale per esprimere un parere collettivo sul contestato progetto. E anche nei paesi limitrofi della Bassa non manca la mobilitazione a fronte delle potenziali problematiche che l’impianto di biometano potrebbe portare sul territorio.

Il Comitato chiede pure l’accesso agli atti della pratica: "Cosa che ad oggi è stata negata e non consente ai cittadini di conoscere i dettagli e le informazioni necessarie per capire ed essere consapevoli. In molti parlano della necessità di sentire istituzioni vicine e trasparenti… A distanza di oltre un mese dalla richiesta, i cittadini non riescono ad avere le informazioni… Perché? Chiediamo di sapere, di essere informati, di conoscere la verità. Chiediamo un referendum per esprimere un parere".

Antonio Lecci