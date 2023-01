Una nuova sede per la polizia locale

La polizia locale dell’Unione Comuni Appennino avrà una nuova sede a Castelnovo Monti assieme al nucleo della Polizia provinciale operante in montagna. La notizia è stata data ufficialmente ieri in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale, celebrata a Casina con la partecipazione degli agenti e dei sindaci dell’Unione. La nuova sede della Polizia locale verrà realizzata in via Papa Giovanni XXIII, di fronte alla sede delle scuole elementari di Castelnovo Monti, con parcheggio automezzi e possibilità d’ingresso anche da viale Enzo Bagnoli. Sono iniziati i lavori di adeguamento della struttura atta ad accogliere, in locali separati per le diverse funzioni, 14 agenti della Polizia locale e 4 del nucleo della Polizia provinciale (questi sono gli attuali organici dei due gruppi). La nuova sede, presa in affitto da privati, permetterà una migliore organizzazione del lavoro degli agenti locali che operano su un territorio molto vasto, in collaborazione con la Polizia provinciale, addetta al controllo del patrimonio faunistico ed ittico del territorio montano. L’adeguamento dei locali ai servizi degli agenti di polizia locale con riguardo alla privacy dei cittadini, avrà un costo complessivo di 80mila euro, canone annuo d’affitto di 25mila euro.

Soddisfatto il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, nonché vice presidente dell’Unione con delega alla sicurezza della Provincia: "Essere tutti insieme è importante perché attraverso la collaborazione dobbiamo migliorare il servizio per i cittadini. Come amministratori cercheremo di sostenere in ogni modo possibile le forze dell’ordine e proprio con questo intento stiamo lavorando per la nuova sede dalla Polizia locale dell’Unione, che sarà condivisa con la Polizia provinciale. E’ nostro intento arrivare all’aumento della dotazione organica, considerato il vasto territorio".

I lavori di sistemazione della nuova sede, con adeguamento alle esigenze del corpo di polizia, si protrarranno per alcuni mesi. Il trasferimento nei nuovi locali è previsto a inizio estate. "Abbiamo lavorato parecchio per trovare l’accordo tra le diverse istituzioni – conclude Sassi -, in particolare è stato fatto un buon lavoro tra Unione e Provincia per ridare ai cittadini della montagna un servizio organico e completo, rivolto alla sicurezza del territorio. Tutti i sindaci dell’Unione hanno lavorato in questo senso, insieme abbiamo cercato di dare una sede stabile a coloro che si occupano della nostra sicurezza e questo equivale a una risposta concreta ai cittadini del territorio".

Settimo Baisi