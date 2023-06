Una provincia in festa

Prosegue la sagra a Coviolo, a Villa Levi, con un ricco programma ogni sera fino a domenica. Oggi visite guidate alla Villa e la musica di Ram e Maurizio, domani una commedia dialettale e tiro con l’arco a cura degli "Arcieri della luce", domenica il live della band "Più Tost" con la partecipazione della Banda de Tamburi, con uno spettacolo itinerante con i tamburi a tracolla nel parco della Villa, oltre a un concerto serale. Attivo lo stand gastronomico di Coviolo in Festa. Al parco Vecchi di Boretto si svolge la festa della birra "Beeretto": stasera il concerto della Alterego Band, domani gli Spingi Gonzales, domenica il Whole Tone Trio con Noemi Tommasini. A Reggiolo, in centro storico, per tutta giornata le animazioni di "Gioca Reggiolo" con spettacoli, Pompieropoli, giocoleria, show acrobatico, il concorso "Creare arte" dedicato alla memoria di Elena Parenti. Da oggi a domenica al lido Po di Luzzara ritorna"Indaco", festival del benessere tra concerti, danza, olistica, conferenze, ristorazione e mercatino.