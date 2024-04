Una speciale traccia audio per gli ipovedenti. Reggiana-Cosenza sarà il match sperimentale

Reggiana sempre in prima linea per i tifosi e per le loro esigenze.

La conferma arriva dalla bellissima iniziativa che andrà in scena venerdì nella partita casalinga con il Cosenza.

Dando seguito a quanto messo già in atto nella trasferta di Terni, indossando maglie da gioco con i nomi dei calciatori granata scritti in alfabeto Braille, il club farà un test per un nuovo servizio di audiodescrizione per spettatori non vedenti o ipovedenti.

Per la prima volta nel campionato di calcio di Serie B, una speciale traccia audio metterà l’evento sportivo a disposizione degli spettatori con disabilità visive. Un test sperimentale volutato dall’Ac Reggiana col supporto dell’azienda partner ‘Gis Air Compressors’ e ‘Cmt Translations’ attraverso il sistema ‘Connect me too’ che consente a tifosi ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi di vivere l’esperienza sportiva sentendosi ancor di più parte integrante dell’evento. Quello di venerdì sarà il capitolo iniziale di un nuovo progetto sociale che Reggiana metterà a sistema nella prossima stagione.

L’iniziativa di Reggiana fa da apripista per la Serie B italiana e segue gli esempi di Milan, Inter, Genoa e Lecce e persino della Nazionale Azzurra, così come di Varese nel mondo del basket. "Proseguiamo il percorso iniziato a febbraio con le maglie in Braille tema che trattiamo con cura e attenzione come Reggiana si prefissa di fare rispetto alle diverse tematiche sociali – ha detto il vice presidente e direttore generale Vittorio Cattani – Si tratta di un’attività che renderà le nostre partite un evento da vivere al massimo da parte di tutti".