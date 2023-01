Una via intitolata alla filosofa Hannah Arendt

Una via nuova a Rubiera intitolata alla filosofa Hannah Arendt. "E’ un tratto di strada – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – che parte dalla rotonda tra via Socrate e via Platone, fino ad oggi chiuso. Lì si trova però un cantiere che presto avrà bisogno del relativo numero civico per l’apertura dei campi da padel. A Rubiera la toponomastica recente delle strade è organizzata in modo tematico: ci sono le vie dei poeti, dei pittori, quelle dell’impegno civile. Qui siamo nel quartiere dei filosofi.

Negli ultimi anni, poi, cerchiamo di avere attenzione ad intitolare le nuove strade a figure importanti di donne, anche per recuperare un gap storico". La scelta è caduta sul nome di Hannah Arendt, una delle più grandi filosofe del Novecento, scappata dall’Europa perché di origine ebraica. "Il fato – dice Cavallaro – ha voluto che approvassimo in giunta l’intitolazione di questa strada, dopo le relative pratiche, proprio nella settimana del giorno della memoria. Decisamente una coincidenza su cui riflettere".

m. b.