Un’interrogazione anche in Regione "Agenti sufficienti per un presidio h24"

Dopo l’interrogazione presentata al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi proprio due giorni prima del delitto in stazione dai senatori di Fd’I Roberto Menia e Michele Barcaiuolo, ora la questione approda anche in Regione. Ad interrogare il governatore Stefano Bonaccini e la sua giunta sono i consiglieri – sempre del partito della fiamma tricolore – Luca Cuoghi e Giancarlo Tagliaferri (foto) che chiedono "se si intende istituire un tavolo di confronto col Ministro, col Prefetto e con gli organi preposti al controllo del territorio per affrontare il problema della criminalità dilagante in zona stazione a Reggio" e "quali iniziative si intendono adottare al fine di garantire la sicurezza di passeggeri, cittadini del quartiere e dei tassisti". E rilanciano: "Manca un presidio fisso delle forze dell’ordine. Grazie agli ultimi rinforzi assegnati, gli agenti della Polfer sono 18, dei quali 14 pattuglianti e tre in ufficio più il comandante. Personale sufficiente per concretizzare la proposta di coprire i tre quadranti orari".