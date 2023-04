’Uniti per Correggio’ si presenta stasera

Stasera al Caffè Politeama di Correggio, in corso Mazzini, viene presentata la lista civica "Uniti per Correggio", che appoggia la candidatura a sindaco di Fabio Testi. Tra i candidati al consiglio comunale figura anche l’avvocato Stefano Giovannini (foto), figura di riferimento nello scorso mandato comunale, come capogruppo consiliare. "Guardiamo a una amministrazione della "res publica" – conferma Giovannini – che agisca con spirito di collaborazione positivo e propositivo, per trasferire ai cittadino la concreta percezione di una istituzione al servizio di tutti, che costituisca strumento di soluzione dei problemi e non elemento di imposizione dirigistico".

Nel gruppo "Uniti per Correggio" anche Pasquale "Pax" Serra, noto vignettista. I candidati consiglieri sono: Salvatore Surano, Simona Aguzzoli, Eugenio Telleschi, Stefano Giovannini, Antonio Rabitti, Alice Balboni, Paolo Balboni, Giancarlo Cattini, Federico Iotti, Giulia Luppi, Francesca Salsi, Mayrobel Scull, Francesca Serafini, Pasquale Serra, Fulvia Turci, Marco Vezzani. La lista "Uniti per Correggio" ritiene essenziale "instaurare un nuovo e diverso rapporto ed approccio fra amministrazione e cittadini".