Uomini e donne hanno diverse preferenze nutrizionali: i risultati degli studi americani

Interessante verificare se uomini e donne hanno diverse preferenze nutrizionali. Gli studiosi del settore ritengono che tali differenze siano ben delineate. A tal proposito uno studio pubblicato da scienziati romani sulla rivista scientifica Frontiers in Nutrition ha rilevato che i soggetti maschi analizzati oltre a preferire carni rosse, insaccati e grassi mangiavano velocemente, spesso fuori casa e a orari scombinati, abitudini che oltre ad agevolare problemi metabolici e cardiovascolari portavano anche a disfunzioni della sfera sessuale. Tale abitudine nutrizionale pare probabilmente dovuta all’ormone maschile testosterone che attiva un circuito cerebrale di neurotrasmettitori promotori di una sensazione di maggior forza e aggressività. Le donne invece tendevano a nutrirsi con una maggior quantità di cereali integrali, verdure e cioccolato fondente. Anche studi americani rilevano che gli uomini che seguono una dieta abbondante in frutta e verdura sono maggiormente protetti da patologie e disfunzioni dell’apparato genitale. Inoltre sembra che per non aumentare di peso sia utile per gli uomini nutrirsi durante le prima parte del giorno piuttosto che in quella tardo- pomeridiano-serale, questo perché proprio in tale periodo si ha necessità di una più alta quota energetica e vi è una maggior secrezione dell’ormone cortisolo. Mangiare gli alimenti idonei ed assumerli negli orari adatti della giornata può essere davvero una consuetudine oltremodo salutare.

William Giglioli(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)