Va fuori strada con il furgone e finisce nel fosso: in ospedale

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio a Tressano per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 486R.

Un furgone Vito, guidato da un uomo di 44 anni del comune di Castellarano, è finito fuori strada. Il 44enne potrebbe essere stato colpito da un malore. L’automobilista ha sbandato ed è finito in un fosso. Sul posto sono arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza al conducente, che era rimasto incastrato nel mezzo. Il 44enne è stato liberato dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale in condizioni non molto gravi.

A Tressano è anche intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

m. b.