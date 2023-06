Vandalismi a Villa Levi Forzano il quadro elettrico e staccano la corrente per bloccare la festa

"Pensiamo che sia qualcuno che ci vuole male, ma noi rispettiamo le regole, rispettiamo tutto. Abbiamo fatto un contratto con il Comune importante e stiamo facendo rivivere Coviolo e questa bellissima villa con il suo parco". C’è un po’ di incredulità nelle parole di Claudio Braglia, presidente di Coviolo in festa, dopo l’episodio di vandalismo che ha messo nel mirino la manifestazione.

"Siamo in un posto meraviglioso - dice Braglia -, abbiamo inaugurato la settimana scorsa e sono stati quattro giorni splendidi, sempre pieni di gente. Stamattina (ieri, ndr) siamo venuti per aprire il parco e preparare la festa, ma non c’era corrente elettrica. Abbiamo telefonato al responsabile dell’impianto elettrico di Villa Levi e ci ha detto che aveva già ricevuto una segnalazione delle guardie giurate, avevano visto qualcosa di strano".

Villa Levi è ancora proprietà dell’Università di Bologna, con gestione del Comune di Reggio.

"Nella cabina centrale, da dove parte la corrente elettrica, il lucchetto dell’Enel deve essere stato tagliato con un flessibile o una tronchesina - spiega il presidente di Coviolo in Festa –. Poi sono stati staccati i due quadri elettrici e richiusa la cabina usando un lucchetto nuovo e diverso. E’ stato proprio un sabotaggio".

"I due quadri non si staccano per un corto circuito. Non sappiamo chi sia stato, ma faremo denuncia. Noi siamo lontani dalle case, rispettiamo gli orari, alle 23.30 spegniamo tutto. Non abbiamo idea di chi sia stato, forse qualcuno a cui dà fastidio qualcosa, magari proprio la musica. Aumenteremo anche la nostra sorveglianza".

La festa a Villa Levi continua oggi e domani e manifestazioni sono in programma fino a settembre. Il successo è testimoniato dalle presenze, in un parco che in questi anni è stato riscoperto dalla città. Stasera ci sarà una commedia dialettale con Antonio Guidetti, domani sera sagra con musica dal vivo. "Lo facciamo per tenere viva Coviolo - conclude Braglia -, dobbiamo ringraziare il Comune che ci ha dato questa possibilità, abbiamo una cinquantina di volontari. E adesso speriamo di beccarlo, questo vandalo...".

Paolo Patria