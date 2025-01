Vaneton, super derby col Parma. Fabbrico nella tana della Real Sala

Riprendono in questo week-end tutti i campionati di Serie B, C e D di pallavolo, con la prima squadra reggiana impegnata proprio stasera: si tratta della Naytes Vaneton Interclays (punti 22) che alle 21 ospita la Pallavolo Parma (17) alla palestra Pertini nel campionato maschile di Serie D, girone A.

Domani si giocano altre quattro gare. In Serie C maschile alle 21,15 la Pallavolo Fabbrico (11) è di scena sul parquet bolognese della Real Sala (19) in gara abbastanza complicata. Ancora per il girone A della Serie D maschile, alle 21,15 a Scandiano i locali (25) ospitano la Bluenergy (3) in una partita in cui basterà non sottovalutare gli avversari. A Baganzola alle 21, la formazione locale (8) attende Pieve Volley (19), con i parmigiani assetati di punti. In Serie D, girone C, è in vista una gara equilibrata alle 21,30 tra Anderlini Modena (12) e MoRe Volley (13).

Nella sosta natalizia si è disputato il Primo Torneo della Befana, targato Emilbronzo 2000, organizzato dal Centro Volley Reggiano presso l’impianto di Rivalta. Riservato alle under 16, erano presenti, oltre al Cvr, anche Giovolley, Rubierese e Correggio Volley. Si è giocato in grande clima di serenità, con successo finale della Rubierese sulle padrone di casa del Cvr. Il premio come miglior giocatrice è andato a Federica Barbieri della Rubierese.

c. l.