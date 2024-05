Viaggio tra le nostre eccellenze. Ormai ci siamo: sabato 11 maggio lo speciale ’Bassa da vivere’

Ci siamo quasi. Sabato 11 maggio, insieme al Carlino Reggio, i lettori troveranno anche un inserto dedicato a un territorio particolare della nostra provincia. Si intitola ’Bassa da Vivere’ e punta la sua attenzione sulla zona a nord della via Emilia, ovvero Bassa e Pianura Reggiana, coi distretti di Guastalla e Correggio, senza dimenticare i Comuni della ’Terra di mezzo’ compresa fra Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo. Un inserto che, mese dopo mese, porta i lettori alla scoperta delle eccellenze del territorio, dell’enogastronomia, della cultura, delle realtà imprenditoriali che si mettono in evidenza per impegno sociale e a favore dell’ambiente, fino ai personaggi del territorio, lo sport, i tesori da scoprire e da riscoprire. Primo piano a Giuliano Landini, un personaggio legato al mondo del grande fiume, che certamente avrebbe avuto un ruolo da protagonista in una moderna versione dei racconti di Giovanni Guareschi, tra Peppone e don Camillo. Perché Giuliano, avviato al Po da nonno e papà, diventando pluricampione di motonautica e poi capitano della motonave turistica Stradivari, conosce il grande fiume meglio di chiunque altro, lottando ormai da anni per lo sviluppo della navigazione fluviale oltre che per la sicurezza degli argini e dei territori circostanti. Andremo a scoprire le attività didattiche alla scuola di Luzzara, dove i ragazzi sono stati chiamati a una ricerca su partigiani e deportati durante la seconda guerra mondiale, soprattutto per immaginare la vita di questi giovani se il conflitto non fosse esistito e se avessero potuto affrontare una vita ’normale’. Il tema del volontariato, di cui la Bassa Reggiana è ricca, punta i riflettori sulla Protezione civile Nubilaria, con sede a Novellara, che di recente ha visto eleggere a presidente un cittadino di origine indiana. E poi l’associazione del Cicciolo d’Oro di Campagnola, che si prepara alla sua festa di fine primavera, ovvero le tradizionali ’Notti del Salame’, oltre che all’evento di fine anno dedicato proprio al ’re’ cicciolo. Per le aziende, faremo un salto alla Vimi Fasteners di Novellara, alle prese con l’impegno per un bilancio non solo di numeri ma anche di solidarietà, benessere dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Non dimentichiamo lo spettacolo e, in particolare, la rassegna Crossroad con jazz di altissima qualità che sbarca nei prossimi giorni al teatro Asioli di Correggio. Per lo sport, ci concentreremo per l’occasione sulla Boxe Guastalla Paolo Motta, che continua a svilupparsi come numero di associati e come qualità dei suoi atleti, vantando pure un giovane professionista come Hassan Kobba, che ha debuttato di recente con una vittoria nella sua nuova categoria. Dunque, tante pagine di ’Bassa da Vivere’, per conoscere meglio un territorio ricco e solidale.