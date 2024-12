Virtus in lutto. Oggi l’addio a Roberto Iotti

In lutto sport e volontariato di Correggio per la scomparsa di Roberto Iotti (foto), detto Bobby. Aveva 60 anni. Era stato a lungo un pilastro alla Virtus Correggio, dove ricopriva il ruolo di dirigente. "A certe notizie non ci può preparare e il senso di vuoto è grande. È stato molto più che un volontario" il messaggio della Virtus. Lascia la moglie Cinzia, i figli Damiano, Simone, Maddalena, la sorella Laura e altri parenti. I funerali oggi alle 10,15 dall’ospedale San Sebastiano per la chiesa di San Prospero di Correggio.