Vivicittà, la corsa storica punta a 6mila: orario, percorsi e programma

Reggio Emilia, 9 aprile 2024 – La macchina organizzativa della Uisp è ben oliata, del resto non si organizzano 40 edizioni del Vivicittà per caso. Due giornate di sport e divertimento, quelle di sabato e domenica, per riempire piazza della Vittoria con suoni, giochi, striscioni e colori.

Ha puntato su questo la presentazione avvenuta in Comune, alla presenza del sindaco Luca Vecchi, dell’assessore a educazione e sport Raffaella Curioni, del presidente della Fondazione Mauro Rozzi, del presidente della Uisp reggiana Mauro Rozzi e di Vidmer Costi, referente Uisp per il settore dell’atletica. E poi, vera stella anche se al di fuori del suo ambito sportivo, la presenza di Nicolò Melli, il cestista reggiano di fama internazionale che torna nella sua città con l’immagine di un grande atleta che ha raggiunto risultati eccellenti.

Parliamo di orari: sabato dalle 15, ecco "Aspettando Vivicittà". In piazza della Vittoria ci saranno tanti mini campi sportivi, con esibizioni di nuove discipline che tutti potranno provare. Poi i giochi tradizione Uisp e pure "impariamo pedalando", un percorso ciclistico sicuro con la collaborazione della Polizia Stradale. E non finisce qui, perché c’è pure un aspetto culturale nella aspettare narrando, un intreccio di racconti di grandi campioni e campionesse nelle parole "Sul valore del sudore" del cantastorie Marco Bertarini.

Domenica, ritrovo dalle 8 e partenza alle 9,30 per la competitiva di km 10 e a seguire per le non competitive di km 1,8, 2,8, 5 e 10, la cui iscrizione può essere fatta sul posto la mattina al costo di 3 euro. Nella competitiva si dovrebbe arrivare a 200 partenti con Roberto Boni ed Elena Fontanesi, entrambi della Self Montanari e Gruzza, tra i migliori al via.

“Vivicittà parte da lontano – ha detto il sindaco Vecchi – da quel 1984 in cui gioivamo per le prodezze di Alberto Cova, di Gabriella Dorio e del pesista Andrei. Ma dopo l’impegno è rimasto immutato e si è arricchito sempre più, sino a coinvolgere le scuole. Mi ricordo che tanti anni fa avevo seguito in bicicletta il Vivicittà che Baldini vinse, comunicandogli i tempi ad ogni chilometro". "Ora siamo a 3.800 iscritti, hanno detto i responsabili della Uisp, ma noi puntiamo a raggiungere quota 6.000. Abbiamo contattato 122 scuole, non ci saranno tutte, ma per noi entrare nel mondo dei giovani è fondamentale. Questa, come noto, è la corsa più lunga del mondo, perché si corre in tante città contemporaneamente e non solo in Italia. Mercoledì 17 saremo poi nel carcere di via Settembrini, per dare veramente a tutti l’opportunità di correre o camminare".

Il percorso cittadino è quello praticamente storico da piazza della Vittoria poi, viale Allegri, viale Isonzo, via Nobili, via Spallanzani, piazza della Vittoria, corso Cairoli, via Franchetti, via Monte Pasubio, via Davoli, via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, corso Garibaldi, piazzale Roversi, via Ariosto, viale Montegrappa, via Roggi, via Emilia San Pietro, via Roma, via Secchi, via Spallanzani, via Nobili, pedonale viale Isonzo, via Allegri – piazza della Vittoria.

Nei giorni precedenti a domenica saranno segnalati i divieti di transito e i divieti di sosta: porre molta attenzione, perché ci sono diversi parcheggi a rischio rimozione.