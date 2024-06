"Vogliamo portare più tifosi sulle gradinate"

Obiettivo: coniugare sostenibilità dei ricavi con maggiore accessibilità del pubblico. E poi due grandi novità: avvio anticipato rispetto alla tradizione e rimodulazione dei settori del PalaBigi. Si parla di campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana, griffata Unahotels, che scatterà il 1° luglio.

Si comincerà tra una decina di giorni "per dare tempo ai nostri tifosi di organizzarsi, visionare bene le varie tipologie di posto e così poter scegliere meglio" ha evidenziato il general manager del team, Claudio Coldebella (a destra nella foto, accanto a vicepresidente Enrico San Pietro), il quale, parlando dei prezzi proposti ha sottolineato "il desiderio di portare sempre più gente sulle gradinate ed essere più inclusivi". Desiderata che si traducono in una riduzione del prezzo nei settori "popolari" (circa 1300 posti) e un lieve incremento in quelli più centrali e maggiormente vicini al campo. Coniugati a una modifica dei settori del Bigi, che passeranno da 6 a 9.

Qualche esempio: l’abbonamento alla nuova zona Gradinata superiore, che andrà a sostituire una parte dei Distinti, costerà 300 euro (circa il 30% in meno) mentre in "curva" si pagheranno 190 euro, -10%. Per contro, per i nuovi "Distinti Centrali" occorreranno 450 euro contro i vecchi 380.

Il vicepresidente Enrico San Pietro, presente con la presidente Veronica Bartoli e l’altro socio, Graziano Sassi, ha chiarito che "è stata fatta una accurata analisi storica degli abbonamenti" prima di dare luce verde alle nuove iniziative. Anche in virtù delle citate modifiche il settore più caro, il ’Parterre prima fila’, costerà 1500 euro, in tribuna centrale ne serviranno 800, nei "distinti laterali" 380 e nella gradinata inferiore 350. Questi prezzi, come gli esempi precedenti, sono riferiti al pacchetto "Full", che comprende le 15 gare casalinghe di campionato più le 3 della prima fase della Fiba Champions League, a tariffa intera.

Il tifoso potrà optare anche per una tessera valida solo per la serie A o per una riservata alle gare di Coppa. Sono poi previste riduzioni per gli under 30,, per i minorenni e per l’iniziativa "Famiglia Biancorossa": due adulti che acquisteranno l’abbonamento intero ne riceveranno un altro omaggio per il figlio o nipote under 18. Previste riduzioni anche per i disabili. Due le fasi della campagna: dal 1° luglio al 31 agosto, in cui i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sui posti della scorsa annata e saranno già acquistabili anche i posti non coperti da abbonamento nel 23/24 solo in questo periodo si potrà comprare il pacchetto "Full"; seconda fase dal 3 settembre fino all’inizio del campionato: fino al 4 ci sarà ancora il diritto di prelazione, quindi inizierà la vendita libera di tutti i posti rimasti. Le tessere potranno essere acquistate in sede (via Martiri della Bettola), allo stoRE din piazza Prampolini, online sul circuito Vivaticket, unicamente per gli abbonamenti a tariffa intera. In casa biancorossa si confida di superare il dato dell’anno passato (2661 tessere sottoscritte) "ma – ha detto in proposito Coldebella – non saremmo comunque delusi da una risposta analoga, la cosa importante per noi è portare sempre più diverse tipologie di tifosi al pala".

Riguardo alle singole partite: il ticket di parterre si comprerà a 110 euro in serie A, 85 in Bcl, quello di tribuna centrale costerà, rispettivamente, 65 e 50 euro, in gradinata superiore, 25 e 20, in curva 18 e 15 euro.