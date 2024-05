Volano gli stracci tra il sindaco Torelli e Margini (FdI)

"Avete perso il capolista ed un consigliere, non si conosce il vostro programma", dice il sindaco ricandidato Fausto Torelli. Replica Antonio Margini (Fd’I) dall’opposizione: "Hai perso un consigliere e tutta Rifondazione, ed il tuo programma di 5 anni fa non ha centrato un obiettivo". Viaggia su questi binari la feroce polemica politica che apre l’ultimo mese della campagna elettorale montecchiese. Torelli - con un video - ribatte agli esponenti della lista civica "Viviamo Montecchio" che hanno ironizzato sul passaggio del proprio consigliere comunale Massimiliano Fiorentino alla lista di centrosinistra "Montecchio Futura", appoggiata dal Pd, da Azione, Europa Verde e Sinistra Italiana. Nelle stesse ore Gabriele Delmonte (Lega) annunciava che non si ricandiderà alle elezioni comunali. "Basta parlare degli altri, cominciate a parlare di voi: so che non è facile quando c’è poca materia, ma confusa - sbotta Torelli -. Non credo al vostro formale riconoscimento a Fiorentino che invece lo merito per scrupolo, dedizione e coerenza verso la propria città". Torelli attacca ancora: "Attribuiscono a me le difficoltà elettorali, perché la lista ‘Viviamo’ perde per strada il capolista e un consigliere civico in carica. Operazione goffa e ridicola: possibile che non siate stati in grado di trovare una spiegazione più logica del tipo la nuova lista è meno civica e più politica, ed è più di destra vera, con la presenza di Margini, esponente di Fratelli d’Italia, con tanto di bandiere esposte ai banchetti ed in sede?!? Questo cambia l’assetto politico e il vostro programma, se e quando che ne porterete a conoscenza di noi cittadini. Basta con slogan ad effetto: aspettiamo un programma alternativo di destra".

Il sindaco poi difende Fiorentino: "Forse non era d’accordo su tali modifiche e ha visto in ‘Futura’ un programma serio, pianificato, fatto di scelte operative, di investimenti mirati: in sintesi capacità amministrativa per affrontare problemi concreti con dedizione quotidiana". E se Viviamo fa "disinformazione e di propagandismo vecchio stile con qualche rancore per la verità un po’ rancido", in Futura "tutto questo non si respira, e anche questo può essere attrattiva la nostra lista".

Gli risponde a stretto giro Margini: "Non entro nel merito delle scelte personali di Fiorentino, ma il sindaco pensi alla sua lista, ai suoi consiglieri. Non solo ha perso Sonia Grisendi ma anche un partito intero che lo sosteneva: Rifondazione, che ha fatto una lista alternativa al suo programma elettorale sicuramente perché non è rimasta entusiasta del suo". Rispetto al programma, Margini dice: "Sarà presentato alla cittadinanza a breve, è né di destra né di sinistra: semplicemente di buon senso, sulle cosa da fare per il bene del paese. Il sindaco sarebbe meglio pensasse al suo, di programma, che ha disatteso nei 5 anni: abbiamo assistito ad una chiusura parziale del Pronto soccorso, silenziosamente e senza opporsi, mentre noi abbiamo indetto una raccolta firme sia per la riapertura h24 che contro il trasferimento dell’automedica… Se fosse stato per Torelli, la medica sarebbe andata a Puianello". Il caso "dell’ex palazzetto, oggi diventato palestra, grida vendetta. Attendiamo ancora l’inaugurazione dell’ottobre 2022, dell’agosto 2023, dell’ottobre 2023 e, prossimi alle elezioni, attendiamo ancora la chiusura delle pareti".