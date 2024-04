Zaynab Dosso da Fazio: "Ora la mia vita è a Roma. Sogno la finale olimpica"

Zaynab Dosso, la velocista rubierese che ora vive a Roma, è stata ospite da Fabio Fazio presso gli studi di Nove nel programma Che Tempo Che Fa. In compagnia di vari personaggi televisivi – era seduta al tavolo tra Giobbe Covatta e Nino Frassica, ma c’erano anche Mara Maionchi, la signora Coriandoli e Simona Ventura in collegamento esterno – ha ricevuto tantissimi elogi per le sue prestazioni sportive e ovviamente tanti incoraggiamenti per il futuro. Fazio, dopo aver mandato in onda alcuni filmati con la Dosso protagonista, non è entrato nei particolari, ha definito la Dosso come la donna italiana più veloce di sempre sui 60 metri e sui 100, chiedendole della sua nuova vita romana e del suo futuro. "Ho sempre guardato le olimpiadi da casa in tv, oggi finalmente realizzo il sogno di essere dall’altra parte. Per le olimpiadi si lavora quattro anni per una gara di dieci secondi, ma io alla finale olimpica dei 100 metri vorrei arrivare, anche perché sarei la prima italiana nella storia".

"Meglio Rubiera o Roma" – le ha chiesto Fazio? "Anni fa avrei detto Rubiera, ora la mia vita è a Roma e ci sto molto bene. Poi ogni tanto torno anche a Rubiera".

Qualcuno ha ironizzato che per fare i 100 piani occorrano "dei bei grattacieli", poi la richiesta degli obiettivi che Zaynab ha riassunto nei mondiali di staffetta a inizio maggio alle Bahamas, agli Europei di Roma e ovviamente alle olimpiadi di Parigi".

Fazio ha concluso con un saluto particolare al sorriso, alla simpatia, alla tenacia e al talento di Zaynab Dosso che ha così ricevuto l’applauso di tutto il tavolo.

Claudio Lavaggi