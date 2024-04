Zivian insegue il tris nella Repubblica Ceca

Andrea Zivian a caccia del riscatto in Repubblica Ceca.

Dopo il ritiro accusato nella prima prova speciale del rally di Costa Brava, il pilota reggiano con la sua Audi Quattro si prepara alle veloci ed insidiose strade del Vltava Rally, che si corre venerdì e sabato con 12 prove speciali per una lunghezza di 145 chilometri tutti su asfalto, con partenza ed arrivo nella cittadina di Klatovy, nella parte centro-meridionale della nazionale.

Affiancato dal solito Nicola Arena nelle vesti di navigatore, "Zippo" punta a primeggiare, con l’obiettivo di recuperare in classifica e di centrare il tris dopo le vittorie ottenute nel 2021 e 2022: "Partiamo per correre una nuova edizione del Vltava Rallye col doppio obiettivo di riscattare sia il ritiro patito lo scorso anno, sia quello più recente d’inizio stagione. La gara mi piace molto e l’annunciato peggioramento delle condizioni meteo potrebbero favorire la nostra trazione integrale, oltre darmi anche quella marcia in più visto che sarei perfettamente a mio agio sul fondo a scarsa aderenza".

Al via ci sarà anche un altro reggiano, Manuel Lasagni, che guiderà un’altra Audi Quattro facendo il suo debutto nel mondo dei rally dopo una lunga militanza nei circuiti, con accanto Denis Piceno.

• Quinta posizione nel Campionato Italiano Rally Promozione, primi punti per la classifica e top-ten assoluta conquistata sul traguardo di Alba con la nona posizione. È questo il positivo risultato ottenuto dal pilota di Castelnovo Monti Ivan Ferrarotti al Rally Regione Piemonte disputatosi nel weekend tra Alba, le Langhe e il Monferrato quale secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024.

Il pilota di ha disputato una prestazione costante e concreta che gli ha consentito di raggiungere il traguardo finale con soddisfazione.