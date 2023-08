Barbie, il tostapane Smeg sbarca al cinema. Ed è subito di tendenza

Reggio Emilia, 6 agosto 2023 – Il fenomeno che sta facendo tendenza su tutti i fronti - cinema, social e marketing - ha un accento reggiano.

Il riferimento è alla bambola più famosa di tutti i tempi - Barbie - che, sull’onda della pellicola uscita nelle sale il 20 luglio, sta sbancando al botteghino e ha contagiato ogni ambito di quest’estate…ormai totalmente pink, in puro stile Mattel.

Nei primi minuti del film, mentre la biondissima attrice Margot Robbie si prepara la colazione nella sua “casa perfetta”, ecco che - in tutti i grandi schermi in giro per il mondo - compare un marchio “made in Reggio”.

Il tostapane – rosa confetto – è infatti di Smeg, la nota azienda di Guastalla della famiglia Bertazzoni, famosa ovunque per la grande attenzione al design.

Gli elettrodomestici Smeg non sono nuovi ai set, fanno infatti spesso capolino in programmi e serie tv e pellicole cinematografiche, ma stavolta con questa idea fashion dal sapore retrò nelle forme, ha davvero centrato un film “cult”, che nessuna ex bambina dagli anni ’60 in poi può farsi sfuggire.

Ma la cosa non finisce qua, infatti andando a curiosare sono decine i siti e gli account Instagram, TikTok e Pinterest dove la linea di elettrodomestici Smeg rosa la fanno da padrone. Diverse anche le riviste, molte delle quali francesi fino all’edizione telematica del New York Post, che hanno dedicato servizi patinati e online a questa tendenza per la casa.

Non solo tostapane quindi, ma anche: bollitore, macchina per l’espresso, frullatore, spremiagrumi, fino al frigo che immaginiamo abbia catturato non solo molti like, ma anche vendite, frutto della viralità dell’hashtag #barbiemania