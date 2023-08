Parchi divertimento sulla Riviera romagnola, la guida: quali e dove sono

Rimini, 3 agosto 2023 – La Romagna può essere considerata, uno dei poli turistici e del divertimento più importanti in Italia. Tanto che si è conquistata la denominazione di ‘La Riviera dei Parchi’.

I parchi divertimento in Romagna

I parchi divertimento in Romagna più famosi sono: Mirabilandia a Ravenna, il parco tematico più grande d'Italia; i parchi di Rimini l'Italia in Miniatura e Fiabilandia, e il Parco Oltremare a Riccione. Ci sono poi i grandi parchi acquatici come MiraBeach, l'acquapark di Mirabilandia, il famosissimo Aquafan di Riccione, e l'Aquajoss a Conselice, vicino Ravenna. Tra i parchi divertimenti in Romagna esistono anche altre strutture meno conosciute ma che comunque meritano una visita per il loro alto valore didattico, come la Casa delle Farfalle di Milano Marittima, l'Acquario Le Navi di Cattolica, lo Zoo Safari Ravenna e il Parco dell'Aviazione (Rimini) sulla strada per San Marino.

Fiabilandia e Zoo Safari per i più piccoli

Qui, dai più piccoli ai ragazzi, possono trovare la forma di divertimento più adatta alla loro età senza trascurare l'eterno Peter Pan che si risveglia nel cuore di ogni genitore, quando accompagna il proprio figliolo.

Per i più piccoli (dai 2 agli 8 anni) i parchi consigliati sono Fiabilandia a Rivazzurra e lo Zoo Safari di Ravenna.

A Fiabilandia il divertimento è assicurato. Il parco esteso per 150mila mq, fondato nel 1965, è facilmente raggiungibile anche con la metro mare. Ha così tanti giochi che per girarlo tutto ci vuole una mezza giornata abbondante, anche perché a orari fissi, in tutti i giorni estivi, si possono ammirare i numerosi spettacoli a tema. Il suo grandissimo parcheggio è stato uno dei primi in Europa, ad essere totalmente ricoperto da pannelli solari. Al suo interno, ampie zone di sosta per tutta la famiglia.

Il suo orario di apertura è dalle 10 alle ore 19, tutti i giorni e per chi lo desidera, si può fare anche il biglietto associato con lo Zoo Safari di Ravenna.

Il brucomela il simbolo di Fiabilandia, la giostra del parco giochi per i più piccoli

I parchi acquatici

Per i ragazzini dagli 8 anni in poi, molto indicati sono tutti i parchi acquatici della Riviera: Aquafan di Riccione su tutti, si distingue per le numerose occasioni di divertimento, e in questo gigantesco parco, il più visitato d'Italia, che vanta 600mila presenze l'anno in quasi tutti i martedì nel pomeriggio (ore 14.30) si possono ascoltare i migliori artisti in concerto, totalmente gratis. Apertura dalle ore 10 alle 18:30, tutti giorni dal 1 giugno al 10 settembre.

Aquajoss di Ravenna, MiraBeach di Mirabilia e Aquapark di Rimini, tra scivoli e tuffi aprono dalle 11 alle ore 18.30, tutti i giorni fino al 10 settembre.

Mirabilandia, per grandi e piccoli

Mirabilandia rimane il parco giochi più visitato da grandi e ragazzini. Difficile rimanere indifferenti al fascino delle sue numerose montagne russe e di tutte le attività ludiche. Il parco, creato nel 1992, ha compito 30 anni mantenendo sempre un grande appeal tra i visitatori, soprattutto per le grandi innovazioni tematiche. Sviluppato su una superficie di 850mila mq, è a oggi, il parco divertimento più grande d'Italia.

In estate Mirabilandia è aperto tutti i giorni da aprile a novembre dalle ore 10:30 alle 18. Nei mesi estivi chiude alle 22.

Gli acquari

Anche gli acquari vanno molto forte. Oltremare di Riccione e Le Navi di Cattolica, per l'estate 2023, hanno orari differenti a secondo degli spettacoli degli amici delfini e dei rapaci. Molto interessante dal punto di vista didattico e spettacolare, dove la natura la fa da padrona.

Oltremare apre alle 10 e per tutti i giorni estivi inizia i suoi spettacoli alle 10.40 e a ogni ora, fino alle 16.45, ha vari approfondimenti e spettacoli sul mondo del mare e del cielo, chiudendo alle ore 18.

L'acquario di Cattolica offre uno spettacolo davvero unico: aperto dalle 10 alle 18 tutti i giorni estivi, sa stupire con pesci di ogni specie e guide itineranti alla scoperta degli abissi marini e dei suoi abitanti.

Museo dell’Aviazione

Nota di merito l'ottiene il Museo dell'Aviazione di Rimini, sulla superstrada per San Marino. Riconosciuto internazionalmente come Museo di Qualità, oltre a essere un museo dell'aereo modellismo, il più grande parco dell'aviazione d'Italia offre visite guidate a gruppi su richiesta. Con 80mila mq di esposizione e oltre 40 velivoli in mostra soddisfa le curiosità non solo degli appassionati del genere, ma è fonte istruttiva per ragazzi di ogni età che, attraverso i racconti dei velivoli esposti, possono approfondire la storia e nel contempo divertirsi.

Aperto dalle ore 10 alle ore 18, da giugno al 10 settembre tutti i giorni.

Casa delle Farfalle

Se ci si vuole divertire e anche acculturare e godere dei colori speciali, la Casa delle Farfalle di Milano Marittima è un paradiso di biodiversità all'interno di un grande giardino botanico che non smette di stupire. 60 specie di farfalle tropicali, 20 specie di insetti da tutto il mondo, 100 specie di piante tropicali e 500 mq di foresta pluviale, visite guidate e immersione nel verde della natura, qualcosa di meraviglioso che accompagna i visitatori in un viaggio davvero inedito. In estate è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18.

Italia in Miniatura

Una menzione speciale lo merita l'Italia in miniatura di Viserbella, dove le città diventano piccole per far divertire con scivoli, montagne russe e arte, grandi e piccini. 300 miniature e tante attrazioni come il muro parlante, Pinocchio e la torre panoramica.

Gli orari delle attrazioni vanno dalle 10:30 alle 18.30 ma ad agosto le aperture serali sono numerose (9-16-23) con chiusura eccezionale alle 22:30.