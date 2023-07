Turismo, Rimini regina d’estate: è la meta preferita per le vacanze al mare

Rimini, 14 luglio 2023 – Il calo di presenze dei turisti c’è ed è sotto gli occhi di tutti. Eppure, stando a due recenti indagini di mercato, la città di Rimini resta tra le mete preferita dagli italiani per le vacanze al mare, e Riccione si piazza tra le prime 5 località. Lo dicono le ricerche effettuate da Booking.com, portale di prenotazioni on line, e dalla Jfc, l’agenzia di consulenza turistica di Massimo Feruzzi.

Rimini resta la meta balneare preferita

L’indagine di Booking si è concentrata sulle ricerche dei soggiorni fatte dagli utenti italiani del portale. Roma è al primo posto, ma Rimini viene subito dopo. Seguono Milano al terzo posto e Napoli al quarto, poi ecco Riccione al quinto. Più indietro nella classifica altre destinazioni balneari come Jesolo, Ischia, Vieste, Catania e Gallipoli, località che completano la classifica delle prime dieci mete più ricercate su Booking.

Stando all’osservatorio sulle località preferite per il turismo balneare realizzato da Jfc, Rimini è addirittura la regina dell’estate. L’agenzia ha intervistato migliaia di italiani tra il 29 maggio e il 27 giugno chiedendo il loro giudizio su oltre 120 destinazioni di mare. L’indagine ha individuato anche le mete considerate più "rilassanti", quelle "family" (ovvero ideali per le vacanze delle famiglie con bambini), e ancora le località più "giovanili", quelle ritenute più "trendy" e infine le destinazioni più "green" (per la loro ’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità). Le classifiche sono state stilate sulla base di risposte e voti dati da 69.547 persone.

Rimini si colloca al primo posto in assoluto (con 3.677 voti) tra le mete balneari giudicate dagli intervistati da Jfc. Seguono Jesolo, Cervia, Riccione, Alghero Gallipoli, Forte dei Marmi, Cesenatico, Polignano a mare, Capri per quanto riguarda la top ten .

Per Rimini si tratta di una conferma: anche nell’indagine di Jfc di un anno fa si era piazzata al primo posto. Riccione invece guadagna tre posizioni: quest’anno è quarta, un anno fa era settima. Scende di 13 posizioni Cattolica, che esce dalla top ten e deve accontentarsi quest’anno solo del 18esimo posto. Per quanto riguarda le altre classifiche Rimini è in testa anche tra le mete balneari più "family" (ideali per le famiglie), seguita da Cattolica. Primo posto per Rimini pure tra le destinazioni più "giovanili", mentre al secondo si piazza Riccione e al terzo Gallipoli. Riccione comanda la classifica delle mete più "trendy", battendo Gallipoli e Capri.

Per il sindaco Jamil Sadegholvaad i risultati delle due indagini sono la migliore risposta ai detrattori Rimini. "Nella classifica di Booking.com siamo secondi solo a Roma. Per l’osservatorio di Jfc Rimini è la regina dell’estate. Al di là delle graduatorie, le indagini dimostrano come la nostra città goda sempre di un elevato grado di notorietà e di appetibilità, confermandosi la meta delle vacanze estive degli italiani".