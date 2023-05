Calexico in concerto al teatro Valli di Reggio Emilia: ecco quando

Reggio Emilia, 31 maggio 2023 – Martedì 24 ottobre sul palco del Teatro Municipale Valli arriva la band che ha segnato la storia della sua musica con un sound senza confini: i Calexico, che tornano al Barezzi Festival per l’unica data italiana del tour, che festeggia il ventesimo anniversario del loro album ‘Feast of Wire’.

Da sempre il Barezzi Festival fa della ricerca e della contaminazione musicale i suoi punti cardine, con la capacità di guardare sempre oltre, alla ricerca di nuovi suoni da esplorare. Organizzato e prodotto dall'Associazione culturale Luce in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, è pronto per tornare, e lo fa annunciando una grande anteprima della sua diciassettesima edizione, in collaborazione con il Festival Aperto.

Un concerto imperdibile che dunque arriva a Reggo Emilia grazie alla collaborazione tra gli organizzatori e la Fondazione I Teatri. Nati a Tucson, in Arizona, dall’incontro tra il chitarrista e cantante Joey Burns e il batterista John Convertino, i Calexico arrivano Valli per festeggiare i venti anni dalla pubblicazione del loro album più realizzato e compiuto, fatto di canzoni seducenti ed emozionanti sulla speranza schiacciata. Un lp magistrale, passato alla storia anche per gli straordinari arrangiamenti.

Pubblicato nel 2003, ‘Feast of Wire’ ha segnato la svolta del duo. "Mi viene in mente – ha detto Burns - quanto tempo e spazio abbiamo avuto in studio per provare ogni sorta di idea. La maggior parte delle registrazioni è iniziata, come spesso accade, con John alla batteria e io alla chitarra. Poi, quando abbiamo coinvolto gli altri della band, è stato come se un fiume in piena ci travolgesse”.

Nel live, le canzoni di “Feast of Wire” si alterneranno ad altre tratte dall’immenso repertorio della band.