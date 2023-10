Concerto di Kanye West saltato, il sindaco di Reggio: “Nessuna contrapposizione tra città e Rcf Arena”

Reggio Emilia, 24 ottobre 2023 – “Va evitata, con saggezza e lungimiranza, una contrapposizione fra città e Rcf Arena”. Il sindaco Luca Vecchi smorza i toni dopo il dibattito delle scorse settimane – anche con accesi botta e risposta tra istituzioni e organizzatori – attorno al concerto - tormentone di Kanye West che alla fine non si farà.

Il sindaco Vecchi all'inaugurazione della Rcf Arena nell'estate 2022

“Sbaglierebbe chi alimentasse una contrapposizione, anche solo a parole – il monito del primo cittadino – Sarebbe infatti miope dividersi su definizioni riduttive: molto meglio concertare a un tavolo comune, ognuno per le proprie distinte competenze, cosa fare negli anni a venire, per rendere questa infrastruttura un asset sempre più strategico per Reggio Emilia che con quest’opera ha deciso di puntare in alto e di competere sulla musica con le grandi metropoli. Crediamo sia opportuno fare uno sforzo, come collettività, per trarre il meglio da una dialettica che è sempre il sale della democrazia, in quanto aiuta le città a crescere, e non deve essere mai vista come contrapposizione sterile, ma occasione per migliorarsi costantemente. Se ognuno di noi darà il meglio di sé in dialogo con gli altri non potrà che derivarne un vantaggio, per la collettività e legittimamente anche per i privati che hanno costruito l’impianto”.

Vecchi poi torna sull’annullamento dell’evento, ma ribadisce che la città fosse pronta. “Prendiamo atto che l’organizzatore americano, dopo una prima ipotesi legata al 20 ottobre e ad una seconda calendarizzata per il 27, ha infine deciso di sua spontanea iniziativa di non fare il concerto. Ma Reggio era pronta, anche in ottobre, per ospitare un evento del genere. Lo era sul piano della mobilità, della sicurezza e ancora una volta dal punto di vista dell’accoglienza. Un piano straordinario di trasporti, di parcheggi e di navette era stato studiato ad hoc e si era venuti incontro alle legittime preoccupazioni del quartiere facendo in modo che non risultassero disagi eccessivi da questo evento. Da questa esperienza riteniamo si possa uscire tutti più consapevoli prendendo atto che Rcf Arena sia un’eccellenza, alla quale necessitano professionalità e capacità di risposta di cui Reggio si è dotata e in parte si sta ancora dotando, com’è normale che sia”.

Infine, il sindaco chiude le polemiche sull’opportunità di ospitare un artista discusso come West: “Attorno al rapper si è sviluppato, com’è naturale che sia, un dibattito, viste alcune sue uscite assolutamente non condivisibili che hanno registrato prese di posizione di attori sociali della città non banali. Questo non ha mai coinciso con una richiesta di censura; ma se libertà d’opinione c’è – e ci deve essere, ed è sacrosanta – essa non vale solo per gli artisti ma anche per tutti gli altri, pure quando si traduce in legittima critica”.