Giovanni Lindo Ferretti e Israele: “Sono triste, ora i muri servono per contenere il male”. Video

Reggio Emilia, 11 ottobre 2023 – "Le nostre case ad altri, le donne vedove; pietre disperse all'imbocco della strada, guidano i passi dell'intifada". Era il 1984 quando Giovanni Lindo Ferretti, voce e penna del collettivo punk reggiano Cccp, scriveva questi versi del brano "Palestina".

E stamattina l'artista emiliano ha presentato, assieme ai compagni di allora Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, la grande mostra "Felicitazioni! Fedeli alla linea. Cccp 1984-2024" che raccoglie 40 anni di storia della band.

Impossibile non pensare a quei versi oggi, davanti alla guerra tra Israele e Hamas. "Se li riscriverei? - si chiede l'odierno Ferretti, passato dall'altra parte del filo spinato in quella guerra fratricida tra israeliani e palestinesi - Quando esistevano i Cccp io avevo un'idea di Israele e Palestina molto ideologica. Anche molto onesta, però tutta determinata dallo studio. Poi io ho fatto la mia salita a Gerusalemme, mi ci voleva un incontro. Stare al muro del pianto per me è stato fondamentale e il mio colpo d'occhio su quel pezzo di mondo è cambiato radicalmente. Ma se non avessi scritto quelle cose, non avrei voluto poi andare e capire".

Le immagini del massacro al rave di Re'im, e tutte quelle che scorrono a fiumi su internet, tv e giornali, non lasciano certo indifferente il cantante di Cccp e Csi: "Oggi sono intristito per tutte le persone che conosco in Israele. Ma sono intristito anche per ciò che succede tra Russia e Ucraina, così come lo sono per gli Armeni del Nagorno-Karabakh di cui non si parla mai. Questa è la fine della storia e la vendetta della geografia. Io mi alzo la mattina e dico le preghiere. Ma sono anche per costruire muri e barriere di filo spinato quando servono, per impedire al male di dilagare. La cortina di ferro ha permesso all'Europa di vivere in pace da 50 anni: quel muro è venerabile. Non dimentichiamoci che tutta la nostra civiltà nasce da due mitologie che sono fratricidi: Romolo e Remo, Caino e Abele".