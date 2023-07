Ligabue concerti 2023: tutte le date. Via alle prevendite

Reggio Emilia, 4 luglio 2023 – Liga colpisce ancora: a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, Luciano Ligabue annuncia l’arrivo del suo nuovo album di inediti ‘Dedicato a noi’ di Warner Music Italy, già preordinabile.

L’opera musicale uscirà il 22 settembre 2023 e sarà accompagnata dal tour in tutta Italia, le cui prevendite saranno disponibili a partire da domani.

Gli ‘spoiler’ sull’album

L’uscita del disco è stata anticipata da ‘Riderai’, l’ultimo singolo del cantante del quale è stato appena pubblicato il lyric video, con il quale ha rivelato l’esistenza del progetto in arrivo questo autunno.

In più, come rivelato durante un’intervista radiofonica a RTL 102.5, chi parteciperà ai concerti negli stadi di Milano, domani 5 luglio al San Siro, e Roma, 14 luglio all’Olimpico, avrà l’occasione di ascoltare qualcosa in anteprima esclusiva.

Alla radio Ligabue ha anche dato un indizio su uno degli inediti che comporranno ‘Dedicato a noi’, affermando che “tra i brani del nuovo album ci sarà il sequel di ‘Salviamoci la pelle’”.

Dove preordinare il disco

‘Dedicato a noi’ è preordinabile da oggi sul sito ufficiale di Warner Music Italy Shop, su Amazon, Feltrinelli e Discoteca Laziale ed è disponibile in numerose edizioni.

Il CD standard è acquistabile al prezzo di 15,90€ mentre quello deluxe a 23,90€. Per i nostalgici sono in vendita anche diversi tipi di vinile, tra cui alcuni esclusivi per Feltrinelli e Discoteca Laziale.

I veri fan di Liga invece potranno mettere le mani sulla versione da collezione numerata che, al prezzo di 199,00€, contiene:

CD Deluxe coverpack

coverpack Doppio Vinile colorato bianco 180g

colorato bianco 180g Puzzle 35x50cm raffigurante la cover album

raffigurante la cover album Spilla

Apribottiglia magnetico

Le date del nuovo tour

Da ottobre Ligabue sarà impegnato nel tour che dal 9 ottobre lo porterà in tutta Italia e a cui si aggiungono ora tre nuove date: raddoppiano infatti i concerti di Perugia, Eboli e Messina.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 5 luglio, su Ticketone e nelle prevendite abituali.

Questo il calendario delle date:

9 ottobre 2023: Arena di Verona

10 ottobre 2023: Arena di Verona

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON NUOVA DATA

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE NUOVA DATA

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA NUOVA DATA