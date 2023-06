Ligabue, concerto Dedicato a noi Un altro big sbarca in Riviera

È stato fra i protagonisti del concerto Italia Loves Romagna, l’evento di raccolta fondi a sostegno dei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione, a luglio farà invece scatenare i fan con due concerti negli stadi di Milano e Roma, ma appena arriverà l’autunno Luciano Ligabue tornerà sul palco con il nuovo indoor tour ‘Dedicato a noi’. Saranno 15 imperdibili date e non mancherà una tappa a Rimini, dove è atteso il 30 ottobre all’Rds Stadium (in regione sarà anche a Bologna il 20 ottobre all’Unipol Arena).

I biglietti sono in prevendita dalle 11 di domani su Ticketone.it e nelle prevendite abituali, invece per gli iscritti al ‘Bar Mario’. i biglietti sono già disponibili in presale dalle 10 di oggi. In attesa del tour ci sarà anche un’altra grande novità per i fan, a settembre uscirà infatti ‘Dedicato a noi’, il nuovo album di inediti di Liga, che arriva a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, anticipato in radio dal singolo ‘Riderai’.

Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso artista insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo "Riderai" vuole essere un promemoria per ricordare a tutti di sorridere o sbellicarsi, comunque ridere delle ansie eccessive che si accumulano nella vita di ogni giorno e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte si sente dire che giorno sarà possibile ridere delle proprie preoccupazioni? Certamente, di alcune cose non sarà mai possibile ridere, ma questo brano vuole ricordare come per tutto il resto convenga farlo prima possibile.

L’artista torna così sulla Riviera romagnola con un nuovo carico di energia e musica rock, capace di trascinare sull’onda dei suoi vecchi successi, come ‘Piccola stella senza cielo’, ‘Certe notti’, ‘Balliamo sul mondo’, e i nuovi brani del suo ultimo progetto. Il cantautore ha da sempre con la Romagna un rapporto speciale, anche grazie al suo lavoro da regista, scrittore e sceneggiatore. Rimini è stata infatti un set per il suo secondo film ‘Da zero a dieci’ (girato dopo il successo di Radio Freccia) e ha poi presentato nel 2018 in anteprima nazionale il film ‘Made in Italy’ in un gremito cinema Fulgor. E Rimini, ancora una volta, si conferma teatro di grandi concerti. Da Gianni Morandi a Vasco Rossi, passando per Antonacci e ora Ligabue. I big della musica italiana in Riviera.

Lina Colasanto