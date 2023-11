X Factor, con una travolgente 'Voices' i SickTeens volano al terzo Live Show

Reggio Emilia, 3 novembre 2023 – Dieci e lode per i SickTeens, che con un pezzo, ‘Voices’ di Russ Ballard, travolgente quanto un uragano si prendono anche il secondo insidiosissimo Live Show di X Factor per catapultarsi direttamente al terzo. Morgan beato guarda i progressi dei suoi ragazzi, che crescono puntata dopo puntata, e gli altri tre giudici pressoché unanimi nel confermare le capacità canore e musicali del terzetto rock di Reggio Emilia, che vedremo quindi nel terzo Live, giovedì 9 novembre in diretta su Sky Uno e streaming, su Now.

x Factor, i SickTeens al secondo Live (foto Sky)

Che risponda al vero quell’osservazione buttata lì da Dargen D’Amico ieri sera, nella puntata aperta da Elodie, e cioè che Morgan, dopo avere valorizzato la parte ‘teens’ della giovanissima band, voglia adesso porre l’accento sulla prima parte del loro nome, ‘Sick’, provocandoli, spingendoli a misurarsi con la loro essenza più profonda, cercando come uno speleologo ogni vibrazione della vocalità di Alex e i talenti nascosti di Rick e Gonza ?

Non a caso, Dargen conclude così il suo commento alla esibizione: “Vedo una profondità grandissima in voi”. Russ Ballard è l’autore originale di ‘Voices’, canzone assegnata da Morgan ai ventenni reggiani esattamente per metterli alla prova, per spingerli a esprimere tutto il loro potenziale, dalla batteria di Rick (Riccardo Bertani) alla chitarra di Gonza (Francesco Gonzaga) fino al frontman Alex (Alessandro Ruzza), e si è visto proprio nel secondo, infuocato Live condotto da Francesca Michielin, quanto li abbiamo sentiti Rick, Alex e Gonza, insieme e singolarmente, emergere attraverso un brano che probabilmente da soli non avrebbero scelto, per il suo carattere di insidiosità, ma con il quale invece, grazie ai preziosi consigli di Morgan, hanno brillato.

“Musicalmente siete solidi, anche se non avete ancora tutte queste certezze”, il commento di Ambra, ammirata dalla bravura dei ragazzi. Fedez li sprona a fidarsi del loro maestro/giudice, che “almeno a X Factor sa quello che fa”, sorride sornione mentre gli lancia la frecciatina. Il clima è effervescente, d’altra parte la 17a stagione di X Factor Italia 2023 sta mantenendo la promessa di essere la più coinvolgente fino a oggi, con i quattro giudici che stanno seguendo personalmente tutte le fasi di creazione e realizzazione delle esibizioni, poi ci si mettono bravura e carisma dei tre reggiani a convincere il tavolo dei giudici.

In un’alternanza di leggerezza e profondità, che rende merito alla freschezza dei loro anni ma anche all’anima più rock, più venatamente dark della loro musica. “Non ci avete deluso nemmeno stavolta e non lo faremo neanche noi, non si molla niente”, scrivono felici e fiduciosi i SickTeens nelle loro stories, ringraziando il pubblico che li ha votati in massa con il numero 07, e pronti a farci vedere di che cosa sono capaci al terzo, attesissimo Live Show.