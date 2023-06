Pannelli fotovoltaici: gruppo di acquisto di Legambiente Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20/06/2023 – Nasce per affrontare il problema ormai lampante della crisi climatica, ma anche per evitare ai cittadini lo spaesamento di fronte a quattro, cinque preventivi diversi, e soprattutto non affidarsi a ditte di dubbia serietà. Queste sono le ragioni che portano Legambiente Reggio a creare un nuovo Gruppo d’Acquisto Solare, il terzo dopo quelli del 2011 e 2013, che permetterà “alle famiglie interessate di installare un impianto fotovoltaico, con eventuale sistema d’accumulo, e risparmiare tra il 30 e il 40% sul costo delle bollette” spiega Massimo Becchi, consigliere dell’associazione. Senza contare l’importanza delle energie rinnovabili, “ormai unica vera strada percorribile – precisa il presidente, Bokar Diop – per risolvere i problemi energetici del Paese”.

Gruppo di acquisto Legambiente per i pannelli fotovoltaici: Stefano Vescovi, Bokar Diop e Massimo Becchi

Come aderire

Chi entrerà a far parte del Gruppo d’Acquisto Solare potrà usufruire delle detrazioni fiscali del 50% in 10 anni, e con l’energia prodotta e quella venduta in rete ammortizzare la spesa in pochi anni. Ma prima ancora, potrà affidarsi a Legambiente per tutta la parte di valutazione e scelta del miglior impianto per la propria casa, o piccola impresa. Più aumentano le adesioni al Gruppo, più si fa leva sull’acquisto di grosse quantità di pannelli da un’unica ditta; nei prossimi giorni Legambiente farà una gara tra le ditte fornitrici e stilerà una graduatoria. Per chi fosse interessato ad aderire, è possibile contattare la sede di Legambiente al numero 0522431166, oppure via mail all’indirizzo [email protected].

L’incontro a Vezzano

La partecipazione al Gruppo è rivolta ovviamente a tutta la provincia, ma è stata sposata fin da subito dall’amministrazione del Comune di Vezzano, dove il prossimo 5 luglio si terrà un incontro pubblico sul tema. “È una richiesta che arriva direttamente dal territorio – riferisce il sindaco, Stefano Vescovi –. Tanti cittadini ci hanno chiesto come potersi ‘coalizzare’, per così dire, per installare i pannelli fotovoltaici. Anche perché negli ultimi tempi si sente parlare di Comunità Energetiche, e in effetti molti impianti che saranno installati col Gruppo d’Acquisto potranno convogliare lì. È un’opportunità che certamente i cittadini sapranno e dovranno cogliere”.