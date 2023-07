Volley. Novità Everton: farà la C maschile "Diritti e organico dal Tricolore»

I team reggiani di pallavolo stanno definendo i roster per la stagione entrante, ma ci sono novità anche sulla stessa costruzione dei vari campionati. L’Everton, per esempio, si è mossa sul mercato… delle società, di più ci dice il presidente Mauro ’Mirro’ Bottazzi.

"Partiamo dalla C maschile che è la grossa novità: noi non avevamo una squadra maschile di questo tipo e così abbiamo rilevato i diritti e praticamente l’intero organico dal Tricolore (Conad, ndr); sono tutti ragazzi che conosco per il loro passato a Pieve e sostanzialmente il gruppo resterà integro e affidato al confermato tecnico Carlo Fabris". Ma vi siete mossi anche in campo femminile?

"Qui siamo stati obbligati, perché non possiamo tenere due squadre in Serie C, dopo la bella promozione della squadra diretta da Anna Menozzi. In pratica, la società romagnola Idea Volley di Bellaria aveva a disposizione una Serie D, ma aveva piacere di fare la C. Noi alla C dovevamo rinunciare per forza, per cui ci siamo scambiati i diritti. In D stiamo costruendo una squadra giovanissima, sempre affidata ad Anna Menozzi".

E in serie C?

"Beh, praticamente l’organico è fatto: solo quattro le ragazze confermate e anche in questo caso tante giovani. Le confermate sono Chiara Ferrari, banda; Stephanie Uzoatu, centrale; Greta Burani, libero e Annalisa Caccavale, palleggiatrice. Le bande nuove sono Francesca Branchi, Cecilia Bertolotti e Chiara Lodi; le centrali Elena Ferioli, Eleonora Stradelli e Carlotta Lombardini; il libero Eleonora Grisendi; gli opposti Chiara Magnani e Alessandra Ugolotti, la palleggiatrice nuova è Martina Mantovani. Il nuovo tecnico è Gianluca Aleotti, coadiuvato da Alberto Davoli".

