A Cattolica l’Inferno Beach apre la stagione

Numeri importanti per l’Inferno Beach, l’adrenalinica novità per la Regina della Riviera, assieme la storica corsa a ostacoli organizzata da Andromeda Ssd, grazie alla sinergia tra il Comune di Cattolica e Riviera Sport 365.

In questo fine settimana sono state superate le 1200 iscrizioni per una prima edizione che si annuncia promettente: almeno 10mila le presenze turistiche (dunque pernottamenti) nel primo week-end di maggio, grazie ai tanti sportivi, grandi e piccini, che con i loro famigliari sono giunti a Cattolica. Infatti tra parteicpanti e accompagnatori si arriva 3mila persone che hanno soggiornato a Cattolica in questi ultimi giorni.

Iniziate ieri, le gare proseguiranno. I tracciati misti avranno come cuore pulsante le meravigliose spiagge di Cattolica e saranno disseminati di ostacoli naturali e artificiali da superare, dai nomi di ispirazione rigorosamente dantesca. Gli oltre mille atleti europei arrivano da Svezia, Belgio, Ungheria, Norvegia, e dovranno trasportare pesi, percorrere assi di equilibrio, superare strutture in sospensione, oscillando con l’aiuto di pioli, anelli e corde fino a scavalcare muri e molto altro. "Maggio è il mese dello sport per Cattolica: un risultato arrivato sulla base di una visione chiara che ritiene il turismo sportivo un asse fondamentale per la stagionalizzazione della nostra offerta turistica. Ed è per questo che lo abbiamo arricchito con la corsa adrenalinica Inferno Beach – spiegano la sindaca Franca Foronchi con il vice e assessore al turismo Alessandro Belluzzi –. E’ la grande novità di quest’anno e sono già arrivate più di mille iscrizioni. Sarà una vetrina importante per Cattolica e soprattutto per il suo bellissimo litorale dal momento che la corsa si svolge anche in spiaggia. Il nostro territorio, grazie anche alle sue strutture, è adatto a ospitare qualsiasi tipo di disciplina. Fondamentale per realizzare questa iniziativa, come tante altre nelle prossime settimane, è la forte sinergia tra l’ente pubblico e gli operatori economici della città e le associazioni sportive del territorio che ringraziamo per l’impegno e la passione". Entusiasta Filippo Magnani del Consorzio Riviera Sport365: "Lavoreranno tanti alberghi a pieno regime nel primo week-end di maggio con 10mila presenze turistiche e dunque possiamo dire di essere partiti alla grande con questa nuova manifestazione che andrà ad arricchire il nostro maggio sportivo, insieme poi alla Gran Fondo Squali che si terrà la settimana successiva".

Luca Pizzagalli