A folle velocità sulla via Emilia. Sorpresi a viaggiare ai 140 orari

Lanciato a 146 chilometri orari sulla via Emilia all’altezza di San Martino in Riparotta, non distante dal gruppo di case che si incontra andando verso Santa Giustina. Ad avere toccato la velocità folle in quel tratto, oltre il doppio di quella consentita, ovvero 70 chilometri orari, non è un suv o un’auto sportiva, e nemmeno una ammiraglia elettrica lanciata verso il futuro. E’ bastata una Clio con oltre una ventina di anni alle spalle, sfruttando ogni scoppio del motore. Difficile dire se chi era alla guida abbia guardato con più attenzione quello che gli scivolava attorno in un attimo o il tachimetro, di certo ad avere inquadrato l’auto ci ha pensato l’apparecchiatura del telelaser. Il fatto si è verificato pochi giorni fa, per l’esattezza domenica. E non è stato un evento eccezionale. Due settimane prima, il 5 ottobre, un altro fan delle prove di lancio di veicoli su strada aveva spinto la propria Fiat 500X a 140 chilometri orari, l’esatto doppio di quanto consentito dalla segnaletica in quel tratto.

Quelli registrate dal telelaser sono violazioni tra le più gravi previste dall’articolo 142 del codice della strada che al comma ‘9-bis’ punisce ‘chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità’. Per i due automobilisti la sanzione sarà esemplare: per prima cosa la multa sarà salata, compresa tra 845 a 3.382 euro, c’è poi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, oltre alla decurtazione di 10 punti.

Per qualche mese i due piloti provetti dovranno dimenticarsi di sedersi al volante. Purtroppo i due non sono casi isolati, basti ricordare che in agosto la municipale beccò un veicolo a 150 chilometri orari sulla superstrada per San Marino. "Siamo davanti ad episodi gravi, certe velocità sono inaccettabili e pericolose per l’incolumità di chi viaggia e si sposta sulle nostre strade - dice l’assessore alla sicurezza Juri Magrini –. Episodi di velocità folli che sono casi estremi di un fenomeno comunque ancora troppo diffuso, testimonianze di una tendenza che non accenna a diminuire. Basti pensare che stando alle statistiche aggiornate a fine luglio 2024, quasi il 40% degli incidenti rilevato dalla polizia locale è connesso all’alta velocità. Per questo motivo, oltre a investire sull’educazione stradale e sui rischi connessi ai comportamenti scorretti alla guida, è necessario proseguire sulla strada dei controlli anche attraverso le apparecchiature elettroniche, che possono non solo aiutarci a perseguire coloro che spingono con disinvoltura sull’acceleratore, incuranti dei pericoli che creano, ma soprattutto disincentivare certi comportamenti".

Andrea Oliva