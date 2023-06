A Istanbul con un sogno in valigia "Noi tifosi interisti impazziti, la Champions non ha prezzo"

di Mario Gradara

Chi arriva e chi parte. C’è chi verrà a Rimini nel fine settimana - attese decine di migliaia di persone per i concerti, le Frecce Tricolori e... mare e spiaggia -, c’è chi farà le valigie diretto verso altri lidi. O meglio, diretto a Istanbul. Dove sabato sera allo stadio Ataturk - eroe nazionale e padre della Turchia moderna - si disputa la finalissima di Champions League, tra il favoritissimo Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Da Rimini, San Marino e dintorni decine i tifosi nerazzurri in trasferta. "Siamo almeno una cinquantina, abbiamo trovato i biglietti, tutti carichi al punto giusto per la finale", attacca Andrea Tamagnini, presidente dell’Inter Club con circa 600 soci che ha unificato i fan nerazzurri di San Marino, Novafeltria, Longiano e San Mauro Pascoli, più parecchi riminesi dopo lo scioglimento del sodalizio guidato per molti anni fino al 2009 dal compianto Franco Cappelli mancato nel gennaio 2022, ora in fase di ricostruzione. Lo sa che i bookmaker inglesi (e non) danno la vittoria dell’Inter più o meno 7 a 1. Cioè se vince, e hai giocato un euro, te ne pagano 7. Come dire che... non ci credono molto. "Lasci stare i bookmaker inglesi – si scalda Tamagnini –. L’Inter tornerà con la coppa". La fede non sente ragioni, e quella dei tifosi è una fede saldissima. Secondo lei con che risultato finirà il match? "Un mese e mezzo fa – continua Tamagnini – ho avuto una specie di visione". Appunto. Cioè? "Vincevamo ai supplementari, con gol decisivo di Lukaku, subentrato a Dzeko. La partita finisce 1-1. L’importante è tenere botta i primi 20 minuti. Poi li battiamo". Allo stadio, su 76mila posti, 19mila vanno ai tifosi dell’Inter, altrettanti a quelli del City. "Stiamo già preparando la festa – Tamagnini sfida la scaramanzia – che faremo anche in caso di sconfitta. Ma se vinciamo sarà più grande, epica". Nella spedizione altri veterani, da Claudio Tosi (oltre 50mila km di trasferte nerazzurre in carriera) a Renzino Bargellini, detto Lothar, gommista in zona Celle: "Partiamo venerdì alle 2 di notte da Treviso – attacca Lothar –, saremo a Istanbul alle 14. Già prenotato ilristorante, via internet: 28 euro e via. L’Inter ha riservato i biglietti - da 70, 140 e oltre 200 euro - ai tifosi fedelissimi, abbonati da almeno 10 anni. Io ci sono. Non mi perdo una partita di campionato da una vita. Il volo di andata costa 140 euro. Per il ritorno sono in stand by. L’importante è vincere".