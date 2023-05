A Santarcangelo torna la ‘spiaggia’

Anche la ‘spiaggia’ di Santarcangelo è pronta ad aprire. Già perché da quando - qualche anno fa - i ragazzi dei ristoranti Birgo Burger hanno preso in gestione la piscina di via Falcone, l’unica piscina esistente a Santarcangelo, la struttura è diventata una sorta di stabilimento balneare, da vivere di giorno e anche di sera. Il Comune ha rinnovato la convenzione con la società Archema per la concessione della piscina, e sarà anche quest’anno Federico Bordoni, fondatore di Birgo Burger, a gestire l’impianto. A giorni Santarcangelo mare darà il via alla stagione, e quest’estate Bordoni e il suo staff si presenteranno al via con una novità. "Uno dei punti di forza di Santarcangelo mare in questi anni è stata la ristorazione – premette Bordoni – Per questo abbiamo deciso di potenziare la nostra offerta gastronomica". Da questa estate si aggiunge infatti "l’osteria di pesce, con piatti della nostra tradizione. In questo modo andiamo ad ampliare in maniera significativa l’offerta". L’osteria di pesce si aggiunge alla pizzeria (straconfermata anche quest’anno), "ma abbiamo deciso di dare questo servizio non solo alla sera, ma anche di giorno. Pertanto l’osteria di pesce di Santarcangelo mare sarà aperta sia a pranzo che a cena, mentre la pizzeria sarà aperta solo la sera".

L’apertura dell’osteria ha portato anche ad aumentare lo staff, creeando così nuovi posti di lavoro nella piscina. "Quest’anno – conferma Bordoni – arriveremo a un totale di oltre trenta collaboratori. Sono di più rispetto all’anno scorso".

La nuova stagione di Santarcangelo mare partirà l’1 giugno. Bordoni ha aspettato di capire l’evolversi della situazione meteo, vista l’alluvione della settimana scorsa, prima di annunciare la data di apertura della piscina e dei servizi annessi. Santarcangelo mare aprirà quindi giovedì prossimo e andrà avanti fino a settembre. La piscina (completamente scoperta) aprirà ogni giorno alle 9. Non solo tuffi e buona cucina. Tra i punti di forza di Santarcangelo mare ci sono anche gli eventi. E ci saranno anche quest’anno, a dimostrazione di come la piscina sia diventata davvero una sorta di ‘spiaggia’ della città, dove poter andare non solo per nuotare ma anche per mangiare e divertirsi. Una lunga stagione, per Santarcangelo mare, che dovrebbe poi concludersi anche quest’anno a settembre con la ‘Festa della birra’, diventata uno degli appuntamenti di maggior richiamo della piscina.