A Sassofeltrio la Rocca omaggia la Guardia di Finanza

Appuntamento oggi pomeriggio dalle 16.30 l’inaugurazione della Rocca di Sassofeltrio dopo i lavori di riqualificazione nell’ambito dei progetti del Pil Progetto integrato locale ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’. Per l’occasione l’edificio monumentale sarà ’vestito’ di giallo e verde per celebrare i 250 anni della Guardia di Finanza. L’iniziativa, patrocinata anche dal ministero della Difesa, ed è organizzata, in collaborazione con la Guardia di Finanza, dal Comune di Sassofeltrio.