A scuola di intelligenza artificiale

Gli imprenditori riminesi colgono la sfida: platea numerosa per il convegno ‘Intelligenza artificiale, opportunità reale – L’AI al servizio del commercio e del turismoì nell’auditorium di Confcommercio della provincia, primo appuntamento del roadshow di iniziative di Spin-Er, la nuova rete di sportelli per l’innovazione digitale e sostenibile creata da Confcommercio Emilia Romagna. Dopo i saluti istituzionali e gli auspici a "superare le titubanze, conoscere questa nuova tecnologia e cogliere la grande opportunità che genera per le imprese" da parte del presidente di Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini, Gaetano Callà, ad apire i lavori è stato il presidente di Iscom Group, Marco Leoni, che ha introdotto la platea di imprenditori ai nuovi servizi personalizzati secondo il fabbisogno dell’impresa, piccola o grande che sia, che vengono erogati dagli sportelli territoriali del progetto Spin-Er.

"Siamo quasi subissati da tanta tecnologia – ha detto Leoni – e davanti a questi cambiamenti repentini chi si occupa di altro quotidianamente nella propria professione mostra rifiuto oppure stress, facendo un passo indietro davanti alle novità. Per questo abbiamo creato Spin-Er, una rete di sportelli dedicata alle imprese del commercio e del turismo che dà risposte e avvicina l’imprenditore alle tecnologie facendogli comprendere come possono migliorarne l’attività".

In collegamento è poi intervenuto il consulente aziendale Aldo Monti, che ha parlato del ruolo dell’IA nel processo di innovazione per le attività del commercio e del turismo, sottolineando l’importanza dell’intelligenza artificiale "quale strumento di supporto per migliorare la produttività, abbattere i tempi di lavoro, progettare strategie, gestire le risorse umane".