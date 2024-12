Accampamenti nelle colonie di Igea. Blitz dei vigili: sgomberati sei abusivi

Nuovo blitz delle forze dell’ordine alla zona ex colonie di Bellaria Igea Marina. Ieri mattina la polizia Municipale, insieme agli uomini della stazione locale dei carabinieri, è intervenuta in alcune colonie dismesse di Bellaria Igea Marina e ha trovato sei persone abusive all’interno degli immobili. Si tratta di sei uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, quasi tutti con precedenti per spaccio, tutti stranieri tra i 30 e i 50 anni d’età. Gli agenti della municipale insieme agli uomini dell’Arma hanno controllato più strutture e proprio durante questi controlli hanno scoperto il giaciglio abusivo del gruppo di uomini. Le sei persone occupavano abusivamente i locali di due strutture, avevano portato vestiti, fornellini da campeggio e materassi. Sono stati tutti denunciati e allontanati. Informati i proprietari delle colonie, si sono subito mossi per rinforzare e chiudere ogni accesso alle strutture, chiuse da anni.

"Il servizio di controllo è stato organizzato con i carabinieri. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di possibili bivacchi e accampamenti di fortuna all’interno delle colonie nelle scorse settimane – dice Antonio Amato –. Così abbiamo deciso di agire insieme. L’operazione vuole prevenire episodi spiacevoli. L’attenzione su tutto il territorio, anche l’area colonie, è sempre alta, anche a fini di prevenzione e repressione". "Ringraziamo a nome di tutta la comunità l’arma dei carabinieri e la Polizia locale per l’intervento tempestivo – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Per l’efficacia e la rapidità con cui hanno colto di fatto in flagranza gli occupanti delle colonie".