Accoglienza e visite guidate: rinnovata l’intesa con la Pro loco

L’ufficio turistico e le visite guidate saranno nuovamente gestite, fino al 31 dicembre 2028, dalla Pro Loco di Santarcangelo. A firmare la convenzione è stato il Comune, che ha scelto nuovamente l’associazione Pro Loco alla guida della gestione dell’attività di informazione e accoglienza turistica della città. Nell’accordo è stato concessa, in comodato gratuito, la sede del palazzo delle Beccherie in via Cesare Battisti. La convenzione durerà da questo gennaio al 31 dicembre 2028 e prevede un contributo di 21mila euro per ogni anno di gestione, a cui si aggiungono 5mila euro per l’attività di valorizzazione delle frazioni.

Accanto al punto d’accoglienza turistica, la Pro loco si occuperà di organizzare e svolgere le visite guidate nei principali luoghi di attrazione della città (grotte, palazzi storici, monumenti, chiese, parco artistico di Mutonia, percorsi naturalistici) tra cui anche il Museo storico archeologico per il quale i volontari garantiranno aperture straordinarie e tour speciali. E la Pro loco organizzerà eventi e manterrà rapporti con le strutture recettive locali. L’obiettivo finale è quello di collaborare con le altre realtà turistiche per consolidare un sistema di rete e tenere aggiornati i canali di comunicazione.

"Nel corso di questi anni, amministrazione e Pro loco hanno impostato una preziosa collaborazione che ha garantito la crescita, in termini di qualità e di attrattività, delle numerose iniziative turistiche organizzate a Santarcangelo – dice il sindaco Filippo Sacchetti – anche grazie a proposte innovative e visite guidate a tema. Per il futuro, l’obiettivo è ancora quello di continuare a lavorare insieme alla Pro loco e alle altre associazioni del settore, per potenziare sempre di più il turismo santarcangiolese".