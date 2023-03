Acqua e climate change: sale in cattedra Pasini

Acqua e cambiamenti climatici al centro degli incontri a Riccione a cura dall’associazione ’Michele Pulici - Incontri del Mediterraneo’, in collaborazione con il liceo Volta - Fellini e le scuole Fratelli Cervi e Annika Brandi. Si parte oggi con l’incontro, alle 11 nell’auditorium del liceo, che vedrà protagonista Antonello Pasini , climatologo e primo Ricercatore del Cnr: parlerà dei cambiamenti climatici tra cause e impatti, nazionali e internazionali. Al termine dell’intervento, Pasini dialogherà con i ragazzi del Liceo. Gli altri due incontri, tenuti dalle guardie ecologiche volontari, si terranno con gli alunni delle scuole Fratelli Cervi e Annika Brandi mercoledì (alle 8,30 e alle 11), in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.