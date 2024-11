Addio a Carli: "Perdiamo un grande imprenditore"

La Valmarecchia perde uno dei suoi imprenditori più illuminati. Si è spento l’altro ieri a 91 anni Alfredo Carli. Il noto imprenditore di San Leo fondò negli anni ’60, con i fratelli, il gruppo Carli, l’azienda diventata leader mondiale nel settore della produzione di foraggi e erba medica.

Nato e cresciuto in Valmarecchia, Carli è stato un autentico pioniere, trasformando una piccola attività familiare in un’impresa mondiale. Insieme ai fratelli Andrea e Ernesto, ha dato vita a un’azienda che oggi conta ben 5 stabilimenti produttivi e 250 dipendenti. "Alfredo Carli è stato un imprenditore illuminato – lo ricorda il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – Ha aperto un’attività che oggi è conosciuta in tutto il mondo. Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla famiglia di Alfredo. Che, oltre a essere un grande imprenditore, era un grande amico. Una persona che ha messo sempre a disposizione le sue idee, il suo tempo, il suo sostegno in moltissime battaglie per la Valmarecchia: dal passaggio dalle Marche all’Emilia Romagna alla difesa dei servizi, del nostro ospedale, fino al progetto della nuova Marecchiese". Tanti, in queste ore, hanno voluto ricordare Carli. Compreso il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad: "Esprimo tutto il mio cordoglio per la scomparsa di Alfredo Carli, che con i suoi fratelli e la sua famiglia ha creato e poi cresciuto, sino alla leadership nazional, quel piccolo miracolo che è il Gruppo Carli di San Leo. In un mondo globalizzato come quello di oggi, fatto di grandi gruppi industriali ultracontinentali, la storia di Carli è un bellissimo esempio di fedeltà alle proprie radici e allo stesso tempo di capacità che ne ampliano la dimensione produttiva a livelli eccelsi. Creando ricchezza, benessere e lavoro per tutto il territorio".

Vicina alla famiglia Carli, in queste ore, anche l’amministrazione di Novafeltria: "Lo ricorderemo sempre per la lungimiranza con la quale ha intrapreso attività che hanno portato lustro alla nostra valle, e dato da vivere a tante famiglie. Ma lo ricorderemo anche per il suo grande senso di attaccamento e dedizione alla comunità, sempre con quello spirito da buon padre di famiglia che lo portava a prendersi cura di tutti con infinita dedizione". Il funerale di Carli sarà celebrato oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Pietracuta.

Rita Celli