Addio a Giovanni Crociati, il medico del cuore di Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina piange il suo medico del cuore. È venuto a mancare ieri, all’età di 86 anni, il bellariese Giovanni Crociati, il cardiologo insignito nel 2015 dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Un uomo che ha dedicato decenni della sua carriera alla cura della sua amata comunità.

Una vita in corsia, poi tra i banchi della politica, del volontariato cattolico e di quello parrocchiale, unendo tutte le sue passioni insieme, senza trascurarne mai una. Socio fondatore Aido e Ior, segretario provinciale dei cardiologi extraospedalieri e coordinatore della branca di cardiologia dell’area specialistica ambulatoriale della provincia di Rimini.

"Uno spessore umano e professionale che gli valsero nel 2020 il premio Panzini, la massima e meritata onorificenza della sua amata città – lo ricorda così con un post sui social il Comune di Bellaria –. Il sindaco Filippo Giorgetti, la giunta, l’amministrazione comunale e la città tutta si uniscono con profondo dolore al lutto".

Tantissimi i commenti di conoscenti e amici che lo ricordano come una persona sempre pronta ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno, senza chiedere mai nulla in cambio. "Se non fosse stato per la sua competenza e tempestività nelle cure credo che non sarei qui". Scrive sul web una delle pazienti che il dottor Crociati ha contribuito a salvare nella sua lunga carriera in ospedale.

I funerali avranno luogo oggi alle 14.30 partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Bellaria per la chiesa parrocchiale Nostra Signora del S.Cuore di Igea Marina. Alle 15 la messa esequiale. Dopo la funzione la salma sarà trasferita al cimitero di Bordonchio.