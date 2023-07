Addio a Pietro Cipriani, commozione a Montefiore per l'ex assessore del PRI

Grande commozione a Montefiore per l’addio a Pietro Cipriani, per tanti anni assessore (prima nella giunta di Claudio Battazza, poi in quella di Filippo Berselli) e storico esponente riminese del Partito Repubblicano, prematuramente morto alcuni giorni fa. I funerali di Cipriani sono stati celebrati sabato, e fuori della chiesa si è tenuta – come vuole la tradizione – l’omelia civile a cura del Partito Repubblicano con le bandiere tricolore, quelle rosse con l’edera e quelle in ricordo di Giuseppe Mazzini. A ricordare Cipriani durante l’omelia funebre ci ha pensato l’avvocato Giovanni Cecconi, il presidente dell’Associazione Mazziniana di Rimini, ed è intervenuto anche Paolo Cipriani, fratello di Pietro. Erano presenti alle esequie militanti e dirigenti del Pri riminese e regionale.