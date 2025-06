Riccione in carrozza, ecco il treno brandizzato. Così la promozione viaggia in prima classe

Per due anni sfreccerà lungo le tratte ferroviarie del centro e nord Italia, pubblicizzando Riccione e i parchi tematici del gruppo Costa Edutainment. A fungere da ambasciatore itinerante della città, già da questo mese, sarà il "Treno Riccione", un convoglio Rock di Trenitalia Tper, totalmente personalizzato, dalla locomotiva alla coda. Il ’Treno Riccione’ è infatti rivestito con una grafica ad alto impatto visivo, ispirata alla campagna "Viva Riccione", completata dalla creatività dei parchi (Aquafan e Oltremare di Riccione, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura). Predisposto su due piani con oltre 600 posti a sedere, il "Treno Riccione" fa parte della flotta di Trenitalia Tper riservata al trasporto regionale. Tra le sue caratteristiche, oltre ai consueti spazi per i bagagli, anche stalli riservati alle biciclette, punti di ricarica per i mezzi elettrici e prese per la ricarica dei propri dispositivi accanto ai posti a sedere.

Come sottolineato ieri alla presentazione del convoglio alla stazione centrale di Bologna: "Il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Riccione, Trenitalia Tper, Federalberghi e Costa Edutainment. E’ una delle operazioni di marketing territoriale e promozione turistica più strutturate degli ultimi anni", assicura l’assessore comunale al Turismo Mattia Guidi. Il "Treno Riccione" viaggerà lungo alcune delle maggiori direttrici ferroviarie, in particolare lungo le tratte da Piacenza ad Ancona, da Ravenna a Pesaro, da Milano ad Ancona e Pescara. In estate sarà attivo anche da Torino a Pesaro e Ancona e da Venezia a Cattolica con l’obiettivo di rafforzare il brand riccionese. L’assessore Guidi ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato: "Questo è un mezzo che non trasporta solo persone – commenta –, ma anche valori e identità, rafforzando la visibilità della destinazione".

"Con Trenitalia Tpr– riprende Patrizia Leardini, responsabile operativo di Costa Edutainment – rinnoviamo un altro progetto: chi raggiunge Aquafan con i treni regionali di Trenitalia Tper, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto del treno fino a 4 euro". "I treni regionali sono sempre più usati nel tempo libero – sottolinea Alessandro Tullio, Ad di Trenitalia T –. La scorsa estate sui nostri regionali hanno viaggiato 10,5 milioni di passeggeri, oltre il 7% in più rispetto al 2023. Anche quest’estate Trenitalia Tper incrementerà l’offerta per la Riviera romagnola con 45 corse il sabato e 46 la domenica e fino a 28 treni fra le 7 e le 11 del mattino". "Queste esperienze – sottolinea infine l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni – dimostrano che la cooperazione genera risultati di valore".

